Wall Street negoceia em alta depois da vitória de Theresa May

As principais praças acionistas norte-americanas negoceiam esta sexta-feira em terreno positivo, pela terceira sessão consecutiva, em linha com as praças europeias. Os investidores mostram-se animados com os resultados das eleições gerais no Reino Unido que deram uma vitória, ainda que minoritária, à líder democrata, Theresa May.

O índice de referência mundial, o industrial Dow Jones, inicia sessão a subir 0,38% para 21.262,71 pontos, o financeiro Standard & Poor’s 500 a valorizar 0,14% para 2.437,28 pontos e o mercado tecnológico Nasdaq Composite a registar uma variação positiva de 0,21% para 6.334,82 pontos,

Nos mercados norte-americanos paira assim um clima de confiança, num dia em que as eleições britânicas estão a marcar a agenda. Depois de ter conquistado 318 assentos parlamentares (48,9% dos votos), que não que garanteriam a maioria que desejava, Theresa May anunciou que irá formar Governo com o Partido da União Democrata (DUP), que conseguiram 10 lugares na câmara baixa do Parlamento (1,5%).