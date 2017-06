Wall Street misto em dia de eleições no Reino Unido

Wall Street negoceia pouco alterado em dia de eleições no Reino Unido. Depois de Mario Draghi ter referido que a inflação na Europa permanece com poucas oscilações, diminuindo as expectativas de grandes melhorias na economia, os títulos europeus apontam ganhos e o dólar subiu face ao euro.

O Presidente Draghi disse ainda, na conferência de imprensa depois da decisão de taxas do BCE, que os riscos para a economia da área do euro foram “amplamente equilibrados”.

Patrick O’Donnell, gerente de investimentos sénior da Aberdeen Asset Management, disse à Bloomberg que, até os decisores políticos verem fortes provas de que a economia está recuperada continuarão a hesitar em fechar as torneiras de estímulo.