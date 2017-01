Wall Street mista depois da sintonia entre Trump e Theresa May

Wall Street fechou mista com dois índices em queda e um em alta, mas fecha a semana com saldo positivo.

Hoje foram conhecidos os dados do PIB abaixo do esperado. Hoje foi também o dia da reunião Trump-May. Do qual resultou uma boa sintonia entre os velhos aliados. “Juntos para liderar o mundo” parece ter sido o lema que saiu da reunião, o que deve deixar preocupada a União Europeia.

O Dow Jones caiu 0,04% para os 20.093,7 pontos (ainda acima dos 20 mil pontos). O S&P 500 fechou nos 2.296,7 pontos (-0,07%). Mas o Nasdaq fechou nos 5.660,8 pontos subindo 0,10%. A Microsoft valorizou em bolsa 2,2% para 65.72 doláres, enquanto a Intel ganhou 1,5%, isto fruto de ambas terem apresentado resultados trimestrais acima de esperado por Wall Street. Já a Alphabet perdeu 1,2% porque apresentou resultados trimestrais abaixo do esperado. O mesmo se tendo passado com as ações da Colgate que cairam em bolsa 5,5%.

O sector da saúde teve a melhor performance na bolsa (+0,51%); seguido das Tecnológicas e das Telecoms. Mas de resto os sectores fecharam todos em queda, com destaque para o sector da energia que perde 0,91% (Chevron caiu 2,4%). A indústria caiu 0,27% e o sector financeiro perdeu 0,52%.

No que se refere ao PIB, 4º trimestre de 2016, a economia norte-americana cresceu 1,9% face ao trimestre homólogo e 3,5% face ao 3º trimestre. Este crescimento económico ficou abaixo do esperado, que era de 2,2%.

Este comportamento do crescimento real do PIB reflete principalmente o contributo positivo do consumo privado (1,70 p.p.) e do investimento privado (1,67 p.p.).

Nesta sexta-feira, os EUA divulgaram ainda os dados das encomendas de bens duradouros em dezembro, e o índice de sentimento dos consumidores da Universidade do Michigan, relativo a janeiro.

Tradicionalmente uma reunião da Reserva Federal nos EUA, os dados de empregos e um número considerável de relatórios macroeconómicos a relatar ganhos na próxima semana deviam proporcionar aos investidores uma natural distracção das atenções que têm sido dadas aos planos de política do presidente dos EUA. Mas no mundo atual não é assim. Na segunda semana após sua tomada de posse como presidente dos EUA, a probabilidade é que a voz de Donald Trump ainda soe mais alto nos ouvidos dos investidores, do que a voz de Janet Yellen ou que os dados económicos.

Após o conflito diplomático criado pelo novo presidente através do Twitter, com a questão do muro, o que causou o cancelamento da reunião que estava marcada com o presidente do México (Enrique Peña-Nieto) Trump reuniu-se hoje com a primeira-ministro do Reino Unido Theresa May para fortalecer suas relações comerciais, com aquele que é o seu parceiro mais antigo: o Reino Unido. E não correu nada mal. A velha aliança entre os Estados Unidos e o Reino Unido está para durar e deverá mesmo ser reforçada na era Trump.

Donald Trump e Theresa May estiveram em sintonia na reunião na Casa Branca. A chefe de governo britânica é a primeira líder estrangeira a encontrar-se com Trump depois da tomada de posse do líder norte-americano no dia 20.

Os dois anunciaram que estão de acordo em quase todos os assuntos debatidos, nomeadamente no desenvolvimento de acordos comerciais pós-brexit.

Trump e May também estão em sintonia no diz respeito à NATO como pilar da defesa do ocidente. No entanto, a primeira-ministra britânica anunciou que irá falar com os lideres europeus para que cumpram a contribuição financeira prometida para a Defesa de 2% do PIB.

Quanto à Rússia, Theresa May afirmou manter a mesma posição com Moscovo, incluindo as sanções por causa das atividades russas no leste ucraniano.

Trump por seu lado, disse procurar ter um grande relacionamento com o presidente Vladimir Putin, mas alertou para o facto de isso poder não acontecer.

Em resposta à questão do regresso a métodos de tortura, Donald Trump afirmou que não depende dele o regresso das chamadas técnicas agressivas de interrogatório, mas sim do secretário da Defesa, James Mattis.

Já com o México, Donald Trump diz que a economia norte-americana não vai continuar a ser prejudicada por causa do México, mas na conferência de imprensa por ocasião da visita da primeira-ministra britânica aos Estados Unidos, o novo Presidente confirmou a conversa telefónica com o homólogo mexicano, garantindo que continua a manter uma boa relação com Enrique Peña Nieto.

Entretanto Carlos Slim, o grande empresário mexicano convocou uma conferência de imprensa e disse-se disponível para ajudar o México a negociar com Trump. O empresário mexicano considera Trump “um grande negociador” e apela aos vários partidos do México que se unam ao presidente Peña Nieto para reforçar o poder negocial do país. A notícia é avançada pela Reuters.

Slim é o principal accionista do jornal The New York Times e tem um império na indústria das telecomunicações, bancos e construção.

No mercado do petróleo o crude West Texas está a cair 1,12% para os 53,18 dólares o barril.

A resolução do Departamento de Energias dos EUA, aprovada em Dezembro de 2016, estipulou que os EUA possam vender até 375,4 milhões de barris de crude das reservas estratégicas do país. A primeira venda, a ser realizada provavelmente em janeiro, será a primeira de muitas. A ideia é reduzir, aquela é provavelmente a maior reserva de emergência de petróleo do mundo segundo a EIA.