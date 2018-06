Wall Street inicia sessão em queda ligeira, em dia de cimeira do G7

A bolsa de Nova Iorque iniciou sessão esta sexta-feira, dia 8 de junho, a negociar em baixa ligeira, num dia marcado pela reunião das sete economias mais avançadas do mundo – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano, caiu 0,20%, para 25.189,94 pontos, o financeiro S&P 500 desce também 0,20%, para 2.763,4 pontos, e o Nasdaq aprecia 0,29%, para 7.612,86 pontos.

Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium Investment Banking, sustenta que é “natural que a guerra comercial que envolve Estados Unidos, China e Europa, entre outros, seja tema de discussão” nesta cimeira dos G7, que vai acontecer na província canadiana do Quebeque.