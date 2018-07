Wall Street inicia julho com perdas. Tesla contraria pessimismo e sobe 5%

A bolsa de Nova Iorque arrancou a sessão desta segunda-feira, dia 2 de julho, a negociar em terreno negativo. Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones perde 0,56%, para 24.134,37 pontos, e, na mesma linha, o financeiro S&P 500 recua 0,55%, para 2.702,92 pontos. Também o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,53%, para 7.471,18 pontos, enquanto o Russell 2000 desliza 0,58%, para 1.633,62 pontos.

O jornal espanhol “El Economista” noticiou hoje que o governo espanhol pretende cobrar a taxa audiovisual que já aplica aos canais de televisão privados concorrentes da radiotelevisão pública espanhola, a RTVE, aos novos concorrentes audiovisuais como a Netflix e Amazon Prime ou YouTube. A empresa de streaming está a cair 0,62%, para 388,99 dólares. A retalhista liderada por Jeff Bezos recua 0,46%, para 1.692.05 dólares.

“Wall Street acompanha o sentimento de correção das praças europeias e asiáticas com os investidores atentos ao desenrolar da ‘guerra comercial’ e à espera dos indicadores de atividade industrial norte-americana. O flow empresarial é diminuto neste arranque, com destaque para o disparo das ações da Tesla após cumprir com os objetivos de produção do Model 3”, salienta Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium bcp. A fabricante automóvel presidida por Elon Musk contraria o pessimismo de Wall Street e sobe 5,22%, para 360,84 dólares.