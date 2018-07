Wall Street ‘ignora’ tensões comerciais e abre em alta

O início da negociação em Wall Street mostrou o otimismo dos investidores apesar das tensões comerciais que se registam atualmente.

“Os dados de emprego divulgados antes da abertura mantêm a tese de robustez do mercado laboral norte-americano, não tendo tido grande impacto na negociação nos futuros. Espera-se agora pelo indicador de atividade terciária nos EUA às 15h. Na frente empresarial, a Micron deu confiança aos investidores ao reiterar o guidance de receitas, mesmo com as noticias vindas da China. Ações sobem mais de 3%. A Boeing chegou a acordo com a Embraer para criarem uma joint-venture”, esclarece Ramiro Loureiro, analista de mercados da Millenium Investment Banking.

Depois do feriado nos EUA, onde não se registaram negociações em virtude do fecho da praça norte-americana, os investidores regressam confiantes, ao ponto de colocar de lado a polémica criada em torno das relações comerciais entre os EUA e os outros países.