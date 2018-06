Wall Street: guerra comercial faz com que Dow Jones atinja quebras recorde

A bolsa de Nova Iorque iniciou sessão esta terça-feira, dia 19 de junho, em baixa, com os três principais índices a negociar com sentimento negativo. Os receios face a um possível acelerar da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China está a condicionar .

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, perde 1,51%, para 24.610,67 pontos, o financeiro S&P 500 recua 0,96%, para 2.746,90 pontos, e o Nasdaq deprecia 1,14%, para 7.659,14 pontos.

“As praças nova-iorquinas arrancam em baixa, em sintonia com o comportamento das congéneres europeias”, indica Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium BCP.