Wall Street fechou no verde na véspera da “super quinta-feira”

As eleições no Reino Unido e a reunião do BCE serão os acontecimentos marcantes daquela que é já chamada nos mercados de “super quinta-feira”.

Wall Street fecha a sessão desta quarta-feira com subidas moderadas (Dow Jones: 0,18% para 21.173,69 pontos; o Nasdaq: 0,36% para 6.297,4 pontos e o S&P 500: 0,15% para 2.433,09 euros). Isto depois de dois dias de perdas.

Os investidores preferem esperar os importantes acontecimentos que terão lugar amanhã.

Hoje Donald Trump anunciou a nomeação, como diretor do FBI, de Christopher A. Wray, um ex-procurador-geral adjunto que supervisionou a divisão criminal do presidente George W. Bush.

As eleições no Reino Unido serão um dos grandes eventos a ter em conta em Wall Street. No entanto, os resultados das eleições gerais britânicas não serão conhecidos antes de sexta-feira de manhã, por isso, o seu efeito sobre o mercado irá ocorrer na última sessão da semana.

O consenso foi descontando a vitória esperada da actual primeira-ministra conservadora, Theresa May. O seu rival trabalhista, Jeremy Corbin, que estava muito atrás nas sondagens.

O Banco Central Europeu (BCE) realiza esta quinta-feira a sua reunião sobre política monetária. Os investidores não esperam que o banco central anuncie alterações nos juros nem no seu programa de compras de ativos. O consenso dos analistas espera que qualquer alteração na política monetária da instituição presidida por Mario Draghi será anunciada na melhor das hipóteses, em setembro. Mas as palavras de Draghi sempre mexem com as bolsas.

No nível empresarial a Nike liderou as subidas (1,43%), seguida da UnitedHealth (1,39%) e American Express (1,24%), enquanto a Coca-Cola (-1,04%), a Caterpillar (-0, 99%) e a Merck & Co (-0,94%) são os valores que mais baixaram.

No mercado de petróleo, West Texas desaba 5,06%, para 45,75 dólares, enquanto o Brent perdeu 3,99%, para 48,12 dólares após um aumento inesperado nos stocks semanais do petróleo nos EUA. Além disso, os investidores ainda estão a analisar o conflito diplomático no Oriente Médio, depois da Arábia Saudita e os seus aliados terem apontado o dedo ao Qatar de financiar o terrorismo internacional. A Arábia desaprova as relações do Qatar com o Irão, o seu principal rival na região.