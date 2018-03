Wall Street fechou em queda. Guerra comercial e Facebook preocupam investidores

Os índices em Wall Street encerraram a última sessão da semana em queda. A desta sexta-feira ficou marcada pela ameaça de uma guerra comercial pressionados e pelo mau momento da Facebook, que influencia grandemente o setor tecnológico. Os investidores mostraram-se conservadores e pessimistas à entrada do fim de semana.

O industrial Dow Jones caiu 1,77%, para 23, 533,20 pontos, o financeiro S&P 500 tombou 2,10%, para 2.588,126 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 2,43 %, para 6.992,67 pontos.

Os planos do presidente Donald Trump para conseguir até 60 mil milhões de dólares em taxas alfandegárias sobre bens chineses importados, principalmente sobre o aço e alumínio, estão a criar condições para uma guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais.

O índice S&P 500 registou a sua maior queda semanal em mais de dois anos, com a preocupação de que uma guerra comercial e taxas de juros mais altas pudessem limitar o crescimento global.

“Há uma preocupação com a guerra comercial e, por isso, os investidores querem gerir o risco. Se o cenário agravar-se rapidamente, poderá ser um grande obstáculo para o mercado ”, afirmou Peter Kenny, estratega-sénior de mercado da Global Markets Advisory Group, à agência Reuters.

No mercado tecnológico, o escândalo do roubo de milhões de dados pessoais da rede social criada por Marck Zuckerberg, levaram os investidores a “fugir” da Facebook. A cotada continua a assombrar o Nasdaq. O Dow Jones, por sua vez, caiu para o pior nível desde Novembro.

À Bloomberg, Jason Browne, o chefe da estratégia de investimentos do FundX Investment Group, afirmou que “há uma linha ténue entre o Fed, o estímulo fiscal, os ganhos, a desaceleração das vendas e as tarifas e uma iminente guerra comercial “, disse Jason Browne, estrategista-chefe de investimentos do FundX Investment Group.

No mercado petrolífero, o petróleo aumentou com a especulação de que sanções contra o Irão sejam novamente impostas: o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, encerrou no mercado de futuros de Londres em alta de 2,24%, para os 70,48 dólares; Já o crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,55 dólares acima dos 68,93 com que fechou as transações na quinta-feira.

O petróleo europeu superou o limite simbólico dos 70 dólares por barril, abaixo do qual evoluía já há dois meses, depois de ter mantido uma tendência de subida desde junho de 2017, quando chegou a cotar abaixo dos 50 dólares por barril.

[Informação atualizada pelas 20h45]