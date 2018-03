Wall Street fecha sessão em queda, pressionada pelo setor tecnológico

Os principais índices em Wall Street fecharam a sessão a cair. A sessão desta terça-feira ficou marcada pelo mau desempenho das tecnológicas, um setor que afetou sobretudo o S&P 500 e o Nasdaq. Estas perdas na sessão seguinte aos melhores resultados da bolsa norte-americana desde agosto de 2015, com o prenúncio de um entendimento entre Estados Unidos e China, quanto a acordos comerciais.

O industrial Dow Jones caiu 1,43%, para 23.857,71 pontos, o financeiro S&P 500 recuou 1,72%, para 2.612,82 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq tombou 2,93%, para 7.008,81 pontos.

Entre as tecnológicas, a sombra da Facebook voltou a alarmar os investidores. Esta terça-feira, após o anúncio de que Mark Zuckerberg, fundador da rede social mais famosa do mundo, iria ser ouvido pelo Senado, provavelmente no dia 10 de Abril, sobre proteção de dados fez soar novamente o alarme.

“Ninguém sabe o que o governo vai impor no modelo de negócio [da Facebook]. Acredito que é uma forte chamada de atenção dos reguladores e de outras partes interessadas que estão a tentar tirar vantagem política da situação ”, afirmou Robert Pavik, chefe da estratégia de investimento e gestor sénior da SlateStone Wealth, em Nova Iorque, à Reuters.

A Facebook foi destaque entre as quedas no setor tecnológico e tombou 4,90%. O Twitter também afundou. Caiu 12,02%, depois de a Citron Research ter classificado a cotada como “mais vulnerável” aos regulamentos de de protecção de dados e privacidade.

As ações da Tesla afundaram 8,2,% depois de o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA ter aberto uma investigação de campo do acidente fatal com a Tesla, na semana passada.

A Nvidia foi outro ponto fraco, caindo 7,76% após a cotada, temporariamente, suspender os testes de auto-condução em todo o mundo.

