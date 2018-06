Wall Street fecha sem tendência definida após aumento na produção de petróleo acordado pela OPEP

A bolsa de Nova Iorque fechou sessão esta sexta-feira, dia 22 de junho, sem tendência definida.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, ganhou 0,49%, para 24.580,89 pontos e o financeiro S&P 500 somou 0,15%, para 2.754,02 pontos. Já o Nasdaq depreciou 0,26%, para 7.692,82 pontos.

A marcar a sessão esteve a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar a oferta a partir do próximo mês, depois de a Arábia Saudita ter conseguido a aprovação da sua proposta. A produção nominal irá aumentar em um milhão de barris por dia, de acordo com o novo acordo.

A reagir a esta notícia, o setor petrolífero está em alta. O Brent soma 3,68% para 75,74 dólares por barril, e o crude WTI valoriza 5,86% para os 69,38 dólares.

Esta sexta-feira foi também anunciado que os Estados Unidos tentam aproximação à China para evitar escalar das tensões. Fontes próximas do caso indicam que alguns responsáveis da Casa Branca estão a tentar retomar as conversações com a China antes da aplicação efetiva das tarifas às importações chinesas no dia 6 de julho.

No mercado cambial, o euro soma 0,51% para 1,166 dólares e a libra ganha 0,15%, para 1,326 dólares.