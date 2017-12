Wall Street fecha pouco alterado à espera da lei final dos impostos

Os principais índices norte-americanos fecharam esta quarta-feira com perdas ligeiras, num dia que ficou marcado por um baixo volume de negociações e pela espera pela reforma fiscal. A proposta de lei dos impostos já foi aprovada pelo Senado e pela Casa dos Representantes e falta agora a assinatura final do documento.

O Senado dos Estados aprovou esta terça-feira a proposta de lei com 51 votos a favor, contra 48. O documento está de volta à Casa dos Representantes e fica a faltar a assinatura do Presidente Donald Trump. Entre as principais mudanças está a redução dos impostos para as empresas para 21%, dos anteriores 35% a partir de dia 1 de janeiro.

“[O mercado] registou um rally robusto na semana passada a assumir que o pacote da reforma fiscal ia ser aprovado, o que aconteceu”, explicou o vice presidente da Wedbush Securities, Stephen Massocca, em declarações à agência Reuters. “O último assunto em aberto é o possível shutdown do governo, mas os democratas parecem estar a fugir de toda essa questão”.

Em Wall Street, a tendência de ganhos na abertura inverteu e dois dos três principais índices fecharam no vermelho. O industrial Dow Jones recuou 0,11% para 24.727,17 pontos e o tecnológico Nasdaq deslizou 0,04% para 6.960,96 pontos. Já o financeiro S&P 500 avançou 0,06% para 2.681,53 pontos