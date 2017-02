Wall Street fecha pouco alterada com expetativas sobre decisões de Trump

As praças norte-americanas fecharam esta quinta-feira praticamente inalteradas, com ligeiras perdas dos principais índices. O dia ficou marcado pelos comentários de Donald Trump que diz querer renegociar ou substituir os acordos comerciais com o Canadá e o México e que resultaram, mais uma vez, em incerteza no país.

O industrial Dow Jones recuou 0,03% para os 19,885.18 e o tecnológico Nasdaq perdeu 0,11% para os 5,636.20 pontos. Por outro lado, o S&P 500 registou ganhos ligeiros e fechou a subir 0,06% para os 2,280.83 pontos, mas o índice registou uma desaceleração e negociou em níveis de há mais de um mês.

“Os mercados só vão reagir positivamente a políticas como uma descida dos impostos”, explicou a estrategista de investimento do MV Financial, Arian Vojdani, em declarações à agência Reuters. “O que estamos a ver agora é um sentimento potencialmente protecionismo e populista. Isso pode ser negativa para a economia global e é por isso que os mercados estão receosos”.