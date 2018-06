Wall Street fecha no ‘verde’ com apoio da energia

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta terça-feira, dia 26 de junho, em terreno positivo. Os mercados financeiros norte-americanos encerraram no ‘verde’ alavancados pelos setores energético e tecnológico.

Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones ganhou 0,14%, para 24.283,11 pontos e o financeiro S&P 500 somou 0,22%, para 2.723,06 pontos. Também o tecnológico Nasdaq valorizou 0,39%, para 7.561,63 pontos. Na mesma linha, o Russell 200 avançou 0,66%, para 1.667,90 pontos.

Depois de ter sido o foco na abertura do mercado, com o anúncio de que iria avançar com o spinoff da unidade Healthcare e com a venda da posição na Baker Hughes, a General Electric manteve-se em destaque aos olhos dos investidores. A empresa industrial, récem-excluída do Dow Jones, fechou com um disparo de 7,76%, para 13,74 dólares.