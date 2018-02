Wall Street fecha negativa depois do discurso do Presidente da Fed

No dia em que o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, traçou um cenário otimista da economia dos Estados Unidos e confirmou que a Reserva Federal (Fed) vai continuar a subir gradualmente as taxas de juro, a bolsa norte-americana fecha em queda.

O Dow Jones perdeu 1,16% para 25.410 pontos; o S&P 500 caiu 1,27% para 2.744,3 pontos e o Nasdaq deslizou 1,23% para 7.330,35 pontos.

Em alta no Dow destacou-se a Interl Corp (+1,63%) e a Boeing (+0,32%). Mas a grande protagonista do Dow foi a Walt Disney que sofreu uma derrocada em bolsa de 4,5% no dia em que anunciou um projeto de ampliação de 2 mil milhões de euros da Disneyland Paris, que começará em 2021 e incluirá três novas áreas inspiradas em Marvel, Frozen e Star Wars. O plano, diz a empresa em comunicado, é um dos seus projetos mais ambiciosos desde a inauguração do parque em Paris, em 1992.