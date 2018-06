Wall Street fecha misto. Facebook perde 1,65% após publicar ‘posts’ privados de 14 milhões de utilizadores

Os três principais índices de Wall Street fecharam a sessão desta quinta-feira, dia 7 de junho, mistos, no dia que antecede à 44ª cimeira do G7. O próximo encontro dos líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido já é apelidado de G6+1 devido às divergências entre a maioria dos governantes e Donald Trump.

Segundo explicou à Reuters Quincy Krosby, estrategista-chefe de Mercados da Prudential Financial, os investidores estão preocupados com um possível confronto na cimeira que se vai realizar no Quebec, no Canadá. Em causa está o facto de o o presidente dos Estados Unidos manter a posição em relação às tarifas sobre importações de aço e alumínio ao Canadá, México e União Europeia.

“Há uma cautela associada à reunião do G7, que historicamente é neutra para o mercado. Essa reunião do G7 não se encaixa no modelo, especialmente no que diz respeito ao comércio”, argumentou a responsável à agência.