Wall Street fecha misto, com Nasdaq valorizar-se impulsionado pelas cotada de media e tecnológicas

Wall Street fechou misto esta quarta-feira, com o Nasdaq a destacar-se impulsionado pelas cotadas de media e tecnológicas. Durante a sessão, o Nasdaq atingiu um novo máximo histórico.

Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones perdeu 0,17%, para 24.657,80 pontos; o financeiro S&P 500 ganhou 0,17%, para 2.767,32 pontos; e o tecnológico Nasdaq cresceu 0,72%, para 7.781,52 pontos.

A cotadas no Nasdaq, as designadas FANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Alphabet – negociaram em alta, com especial destaque para a empresa de Mark Zuckerberg.