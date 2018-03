Wall Street fecha mista depois da demissão do conselheiro económico

O Dow Jones terminou esta quarta-feira com uma queda de 0,33% para os 24.801,36 pontos, depois de ter chegado a ceder mais de 1% após a renúncia de Gary Cohn, o principal conselheiro económico de Donald Trump, em protesto contra a medida de imposição de tarifas à importação de aço e alumínio.

O S&P 500 caiu 0,05% para 2.726,8 pontos e o Nasdaq conseguiu fechar com um aumento de 0,33% para os 7.396,65 pontos.

Trump reagiu à demissão do seu consultor económico chefe, no Twitter, dizendo que vai tomar uma decisão em breve sobre a nomeação do novo Conselheiro Económico. “Muitas pessoas desejam o lugar – escolheremos com sabedoria!”, disse. O Ex- banqueiro de investimentos do Goldman Sachs e até agora chefe do Conselho Económico Nacional foi dos opositores às medidas protecionistas do Governo.