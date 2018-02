Wall Street fecha mista com Nasdaq em queda

O Dow Jones subiu 0,66% para 24.962,5 pontos; o S&P 500 valorizou 0,10% para 2.703,96 pontos e o Nasdaq estragou o ramalhete ao cair 0,11% para 7.210 pontos.

As actas da última reunião da Fed, conhecidas hoje, indicaram que a maioria dos participantes na reunião, indicou uma previsão mais forte para o crescimento económico o que aumenta a probabilidade de uma política monetária gradual mais firme a ser adoptada.

Essa expressão foi mais destacada pelo mercado e isso causou a desaceleração da Bolsa de Valores de Nova Iorque e a recuperação das yields das obrigações da República dos EUA (até 2,954% no caso da obrigação de 10 anos, que no final de Wall Street está a negociar nesta quinta-feira em 2,93%).

O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, dia 22, que os pedidos semanais de auxílio de desemprego recuaram.

Os pedidos de subsidio de desemprego (o que na prática é um seguro) nos Estados Unidos caíram de forma inesperada para um nível próximo do menor patamar em 45 anos, segundo dados do Departamento do Trabalho, divulgados hoje. Nos dados corrigidos por variações sazonais, o departamento registou 222.000 pedidos de seguro, ou seja, uma queda de 7.000 pedidos na semana terminada a 16 de fevereiro. Os analistas esperavam uma leve alta para 233.000.