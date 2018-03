Wall Street fecha mista com Nasdaq em alta

Wall Street reduz as perdas impulsionada pela recuperação do setor da tecnologia. O Nasdaq subiu 1,08% para 7.257,9 pontos e o S&P 500 ganhou 0,51% para 2.691,2 pontos, enquanto o Dow Jones caiu 0,29% para 24.538 pontos, após ter estado a perder mais de 1%. A sessão de hoje acabou não seguir a tendência das anteriores. A New York Stock Exchange (NYSE) passou por três sessões consecutivas negativas em boa parte graças à decisão de Trump passar a cobrar uma tarifa de 25% para a importação de aço e uma de 10% para a importação de alumínio.

Donald Trump anunciou na quinta-feira a intenção de aplicar tarifas às importações de aço e alumínio. Posteriormente afirmou que as “guerras comerciais são boas” e “fáceis de ganhar”, no Twitter. Após as declarações, o dólar caiu em relação ao euro e a outras divisas, incluindo a libra esterlina e o iene, depois de uma semana em que se tinha reforçado.

Mas há também as declarações de Jerome Powell (da Fed) a travar a subida das ações. O presidente do banco central reiterou a sua mensagem de que o aumento gradual das taxas de juros e a redução do balanço da Fed são medidas necessárias para “impulsionar” o crescimento económico, enquanto a inflação não atinge a meta de 2%.