Wall Street fecha mista, com guerra comercial EUA-China a condicionar a evolução da bolsa

A guerra comercial movida essencialmente pelos EUA e China apresenta-se como fator condicionante da evolução da bolsa nova iorquina.

O industrial Dow Jones encerrou a perder 0,41% para 24.987,89 pontos; o S&P 500 recuou 0,21% para 2.773,87 pontos; e o tecnológico Nasdaq fechou inalterado face à sessão de sexta-feira, a valer 7.747,03 pontos.

Na última sexta-feira, Donald Trump anunciou tarifas que irá impor aos produtos oriundos da China no valor de 50 mil milhões de dólares. Uma decisão que Washington justifica com o facto de ter ocorrido “o roubo de propriedade intelectual e tecnológica realizado pela China, entre outras práticas desleais”.

Em seguida, a China respondeu com suas próprias tarifas, com um valor potencial de 34 mil milhões de dólares, como resultado da imposição de uma tarifa de 25% sobre 659 produtos americanos.

Estas novas tarifas entram em vigor no próximo dia 1 de julho.

Os investidores estão também a olhar para a reunião da OPEP, marcada para esta sexta-feira, havendo a expectativa que possa haver acordo de alívio dos cortes de produção. O barril de petróleo segue em alta. O WTI sobe 1,12% para 65,79 dólares e o europeu Brent escalou 2,48% para 75,26 dólares.

O Irão garantiu que tem o apoio da Venezuela e do Iraque para bloquear as intenções da Rússia e Arábia Saudita em aumentar a produção. “Fontes próximas do caso indicam que os membros da OPEP estarão a estudar um aumento entre 300 mil a 600 mil de barris diários para os próximos meses, abaixo do que a Rússia pretende. Há um certo otimismo que um acordo possa ser alcançado com o Irão a aceitar um aumento inferior ao previsto”, diz o analista do Millennium investment banking.

A análise do BCP realça a nível empresarial, ó otimismo em torno da JD.com em resposta à parceria com a Google. A Alphabet, através da Google, vai investir 550 milhões de dólares na segunda maior retalhista online da China, naquela que será uma nova parceria entre as duas nas regiões Sudeste Asiático, EUA e Europa.

A Google irá deter 27,1 milhões de ações ordinárias de lasse A recentemente emitidas pela JD.com ao preço de 20,29 dólares/ ação.

Na agenda macro de hoje destaque para a divulgação de dados de imobiliário nos EUA.