Wall Street fecha em queda após Fed anunciar aumento das taxas de juro

Os índices em Wall Street encerraram a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, depois de a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) ter anunciado a primeira subida das taxas de juro deste ano, numa altura em que as perspectivas da economia norte-americana se reforçaram.

O Dow Jones desvalorizou 0,18%, para 24.682,31 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,18%, para 2.711,93 pontos, e o tecnológico Nasdaq caiu 0,26%, para 7.345,28 pontos.

As cotadas norte-americanas ficaram no vermelho esta quarta-feira, com as ações a desvalorizar num dia marcado pela Fed. Jerome Powell anunciou a primeira subida das taxas de juro deste ano.

A subida de um quarto de ponto percentual já era esperada e as taxas de referência ficam agora entre 1,5% e 1,75%, de acordo com o comunicado pela Fed, que, sem falar no estímulo da redução de impostos, reconhece que “as perspetivas da economia se reforçaram nos últimos meses”.

Por outro lado, os ganhos no setor energético ajudaram a limitar as perdas.

“Mesmo com a especulação de que o Fed pudesse indicar uma abordagem mais agressiva para endurecer a política monetária para 2018, a projecção está alinhada com as expectativas”, afirmou Bob Baur, economista da Principal Global Investors, à Bloomberg.

“Todos os indicadores relevantes económicos e do mercado apoiam a decisão do Fed “, acrescentou.

O escândalo que envolve a Facebook, à conta da utilização indevida dos dados de 50 milhões de utilizadores da rede social, manteve a pressão sobre as negociações, em terreno negativo, em Wall Street.

As notícias de um potencial acordo para o Brexit na cimeira europeia desta quinta e sexta-feira, bem como a imposição pelos EUA de novas tarifas alfandegárias sobre o aço e alumínio contribuíram para o mau resultado em Wall Street. A probabilidade de uma guerra comercial acesa entre EUA e China aumentou o sentimento pessismista dos investidores.