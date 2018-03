Wall Street fecha em queda

O tecnológico Nasdaq fechou hoje a descer 0,19% para 7.496,81 pontos. A influenciar a queda do índice esteve a decisão da Administração Trump de bloquear a compra do chipmaker Qualcomm (+ 0,7%) pelo rival Broadcom (-0,24%), com sede em Singapura. Os investidores interpretam que o novo protecionismo económico reduzirá as operações corporativas no setor dos fabricantes de chips.

Também no setor de tecnologia, as autoridades francesas anunciaram na quarta-feira que denunciam a Apple (-0,85%) e a Google (+ 0,99%) por abuso de posição dominante e práticas anticoncorrenciais. O que não ajuda à cotação das tecnológicas.

Por outro lado, o Dow Jones cedeu 1% para 24.758,12 pontos e o S&P 500 baixou 0,57% para 2.749,48 pontos.