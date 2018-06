Wall Street fecha em queda

Wall Street terminou a sessão desta quinta-feira com perdas.

Pelo oitavo dia consecutivo o Dow Jones (-0,8% para 24.461,7 pontos) caiu. O Nasdaq também caiu (-0,88% para 7.712,9 pontos), e o S&P 500 perdeu 0,63% para 2.749,76 pontos.

Enquanto isso, os investidores estão ansiosos pelo resultado da reunião da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), que vai ser realizada nesta sexta-feira em Viena (Áustria). O petróleo do WTI sobe 0,46% para 65,84 dólares, ao passo que o Brent, referência em Londres, caiu 2,26% para 73,05 dólares.

A marcar a sessão do lado das notícias de empresas, destaque para a Amazon, que caiu 1,1% depois que uma decisão do tribunal que determinou que os Estados têm o direito a cobrar impostos sobre vendas em empresas que vendam através da internet e que não têm presença física.

Destaque também para o Instagram, unidade do Facebook, que anunciou ter atingido a marca de 1.000 milhões de utilizadores mensais ativos. “A grande novidade prende-se com o lançamento da ferramenta de TV, disponível na app Instagram, e que oferece vídeos mais prolongados (à semelhança do YouTube e do Snapchat Discover) e em 4K”, diz o Millennium investment banking.

A funcionalidade está virada para criadores de conteúdo (celebridades, instagramers e youtubers) e eventualmente poderá chegar a todos os utilizadores. Os criadores vão ser pagos pelo conteúdo partilhado, não se sabendo ainda os moldes de como a publicidade irá encaixar, avança o analista.

O euro sobe face ao dólar 0,03% para 1,1607 dólares.