Wall Street fecha em alta numa semana que vai ser marcada pela guerra comercial

A bolsa de Nova Iorque encerrou sessão esta segunda-feira, dia 2 de julho, em terreno positivo, com os três principais índices a negociarem no ‘verde’. A tensão comercial continua a crescer entre a China e os Estados Unidos, o que tem vindo a prejudicar o desempenho bolsista de Wall Street e a limitar os ganhos.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, ganhou 0,15%, para 24.307,18 pontos, o financeiro S&P 500 valorizou 0,29%, para 2.726,38 pontos e o Nasdaq apreciou 0,76%, para 7.567,69 pontos.

Os Estados Unidos devem avançar com a imposição de uma tarifa de 25% sobre as importações de 818 tipos diferentes de produtos da China, cujo valor ascendeu a 34 mil milhões de dólares no ano passado. Em troca, Pequim prometeu fazer o mesmo e nenhum dos lados dá sinais de recuar.