Wall Street fecha em alta e EUA descem défice comercial em abril

A bolsa de Wall Street fechou a sessão com ganhos significativos, especialmente no Dow Jones, que teve um aumento de 1,4% para os 25.146,4 pontos. O Nasdaq (+ 0,67% para 2.772,35 pontos) e volta assim a repetir recordes históricos pela terceira sessão consecutiva. Já o S&P 500 subiu 0,86% para 2.772,35 pontos.

O Nasdaq, Apple, Microsoft e Netflix repetiram máximos em Wall Street.

A fabricante do iPhone subiu 0,35%, para 193,98 dólares; O grupo de Bill Gates subiu 0,29% para 102,49 dólares; e a Netflix subiu 0,45%, para 367,45 dólares.

A bolsa reagiu bem à redução do défice comercial. A balança comercial dos Estados Unidos registou em abril um défice de 46,2 mil milhões de dólares (abaixo dos 47, 7 mil milhões do mês anterior) e um saldo menos negativo do que o esperado pelos analistas, que apontavam para um défice de 49 mil milhões de dólares. O aumento de 0,3% nas exportações e descida de 0,2% nas importações justificam a redução do défice.

No Dow Jones, os valores mais otimistas foram o fabricante de aviões, a Boeing (+ 3,2%), a DowDupont (+ 3,2%) e o banco JPMorgan Chase (+ 2,3%). Por outro lado, as empresas menos lucrativas na sessão foram a General Electric (-1,2%), a Travelers (-0,3%) e a Pfizer (-0,2%).

Outro título em destaque foi a Tesla Motors, que subiu em 9,7% após a realização de sua Assembleia de Acionistas, na qual Elon Musk reforçou o seu poder na empresa como Chairman e CEO da fabricante de carros elétricos. O CEO da Tesla disse que a fabricante de automóveis eléctricos vai produzir 5.000 sedans por semana até ao fim do mês.

Outra empresa que esteve na ordem do dia foi a rede social Twitter, que vai emitir obrigações convertíveis de dívida sénior, com maturidade em 2024, numa colocação privada junto de institucionais.

Os investidores concentram agora a sua atenção na próxima cúpula política do G-7 a ser realizada no Canadá. Um tópico que será discutido na reunião será o das relações comerciais, devido às políticas protecionistas da administração Trump.

Para além das boas notícias para o défice comercial, os EUA tiveram hoje a produtividade do trabalho no primeiro trimestre publicada, e avançou 0,4%, abaixo do esperado 0,6%. Por outro lado, os custos com mão-de-obra no mesmo período recuperaram 2,9%, ligeiramente acima dos 2,8% previstos.

Os analistas dizem que “dada a força dos dados económicos mais recentes, a probabilidade da Fed elevar as taxas de juros em 13 de junho aumentou substancialmente”.

No mercado de commodities, o petróleo do West Texas regista uma queda de 0,78% (65,01 dólares), depois dos stocks semanais de petróleo bruto terem subido 2 milhões de barris, em comparação com a queda esperada de 1,8 milhões. No caso do Brent, referência em Londres, sobe 0,54% para 75,79 dólares.

No mercado de câmbio, o euro fortalece-se face ao dólar 0,49% para 1,1776 euros.