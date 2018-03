Wall Street fecha em alta com subida do petróleo a sobrepor-se ao tombo da Facebook

As praças norte-americanas fecharam em ligeira alta impulsionada pelo aumento do preço do crude. As ações do facebook afundaram pela segunda sessão consecutiva abaladas pelo “caso Cambridge Analytica”.

Os índices em Wall Street encerraram a sessão desta terça-feira em terreno positivo, impulsionados pelos títulos das energéticas, numa sessão em que as tecnológicas continuaram pressionadas, com o Facebook à cabeça. O industrial Dow Jones subiu 0,47%, para 24, 727,27 pontos, o financeiro S&P 500 avançou 0,15%, para 2.716,94 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganhou 0,27%, para 7.364,30 pontos. No mercado petrolífero o barril de Brent soma 2,42%, para 67,65 dólares, e o crude WTI valoriza 2,64%, para 63,77 dólares, tendo tocado em máximos de três semanas. Os produtores aceleraram o calendário para cortar o excesso de oferta no mercado, com o painel que supervisiona o acorde entre os produtores a prever agora um equilíbrio no segundo trimestre, face a anterior previsão no terceiro trimestre. A Facebook voltou a marcar a sessão de Wall Street, com um tombo de 2,56%, para 168,15 dólares, após na segunda-feira ter desvalorizado 6,77%. O alegado esquema de uso indevido de informações de utilizadores da rede social pela empresa Cambridge Analytica, durante as eleições presidenciais de 2016, continua a afetar o desempenho das ações da Facebook. Esta terça-feira, a empresa de Mark Zuckerberg já tinha perdido mais de 64 mil milhões de dólares em capitalização bolsista, após o norte-americano ter sido convocado pelo parlamento britânico e pelo parlamento europeu para esclarecer o caso. "As coisas tornaram-se certamente mais voláteis", considerou Gary Bradshaw, gestor de portefólio na Hodges Capital Management, à Bloomberg. A Fed vai ser noticia amanhã, com todos à espera de um aumento nas taxas de juro. A reunião de dois dias da Reserva Federal termina esta quarta-feira eo aumento das taxas de juro é dado como garantido, com os investidores atentos aos sinais que Jerome Powell poderá dar sobre o percurso da política monetária para o resto do ano e sobre os indicadores da economia norte-americano. [Informação atualizada pelas 21h00]