Wall Street fecha em alta, com os ganhos mais acentuados desde 2015

Os principais índices em Wall Street encerraram a sessão em alta. A sessão desta segunda-feira foi a melhor desde agosto de 2015, segundo a “Bloomberg”, num dia em que o receio de uma guerra comercial começou a diminuir, com relatos de que os Estados Unidos e China estarão dispostos a renegociar tarifas alfandegárias e desequilíbrios comerciais.

O industrial Dow Jones somou 2,84%, para 24.202,60 pontos, o financeiro S&P 500 avançou 2,74%, para 2.659,12 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq valorizou 3,26 %, para 7.220,54 pontos.

Após o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin ter afirmado à Fox News que há – ainda que “cautelosa” – esperança que os Estados Unidos e a China cheguem a acordo para que o país de Xi Jinping evite as novas tarifas alfandegárias, os investidores sentiram-se otimistas esta segunda-feira em Wall Street.

A administração Trump está inclinada a “negociar uma posição mais razoável, mais equilibrada”, segundo Maggie Cage, chefe de pesquisa do Credit Suisse Securieties em Washington. “Estamos cautelosamente otimistas de que isso se aplica também às tarifas chinesas”, acrescentou em entrevista à “Bloomberg”.

Os títulos ligados aos serviços financeiros – especialmente a Comerica e a Metlife – e aos microprocessadores lideraram os ganhos do S&P 500.

Apesar do clima de desconfiança que paira sob a Facebook, as tecnológicas acabaram por encerrar em alta, muito graças às fabricantes de microchips. O aumento de 7,6% da Microsoft foi e os ganhos de 4,8% da Apple foram destaque.

Mais, após a Comissão de Comércio Federal dos EUA, a principal reguladora de defesa do consumidor no país, ter dito que está a investigar de que forma a rede social de Zuckerberb permitiu que os dados de 50 milhões de utilizadores caíssem nas mãos de uma empresa de consultoria política, as ações da Facebook chegaram a cair 6,51%, para menos de 150 dólares, pela primeira vez desde Julho de 2007).