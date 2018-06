Wall Street fecha em alta, apesar da desaceleração da economia dos EUA

A bolsa de Nova Iorque encerrou sessão esta quinta-feira, dia 28 de junho, em terreno positivo, com os três principais índices a negociarem no ‘verde’. A marcar esta sessão esteve a publicação dos dados do PIB dos Estados Unidos, no primeiro trimestre do ano, que revelaram um recuo no crescimento da economia norte-americana.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, ganhou 0,41%, para 24.117,59 pontos, o financeiro S&P 500 valorizou 0,65%, para 2.692,06 pontos e o Nasdaq apreciou 0,79%, para 7.503,68 pontos.

A terceira estimativa do PIB norte-americano aponta para uma desaceleração acima do previsto no arranque do ano. A maior economia do mundo cresceu a uma taxa anualizada de 2%, ritmo inferior aos 2,2% divulgados pela segunda estimativa e que compara com os 2,9% no 4.º trimestre.