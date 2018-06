Wall Street fecha em alta à boleia da subida de mais de 10% da Nike

O Dow Jones subiu 0,23% para 24.271,4 pontos; o S&P 500 valorizou 0,08% para 2.718,4 pontos e o Nasdaq subiu 0,09% para 7.510,3 pontos.

Na frente empresarial, o setor bancário reage em queda à divulgação da 2ª fase dos testes de stress da Fed e a Nike dispara mais de 11% depois de apresentar resultados.

O Bank of America caiu 1,71%; o Goldman Sachs(-1,27%) e o Morgan Stanley (-1,86%) são alguns exemplos.

Em causa estava o anúncio de recompras de ações próprias e aumentos de dividendos por parte de algumas instituições em reação ao resultado dos testes de stress (resiliência) realizados pela Fed aos maiores bancos a operar nos EUA.

Dos 35 analisados, 34 tiveram nota positiva. A unidade norte-americana do alemão Deutsche Bank foi a entidade que falhou nos testes de stress, tendo agora de prestar provas adicionais.

Nesta segunda fase, a Fed avaliou a robustez financeira das maiores instituições financeiras a operarem nos EUA (com a obrigação de terem mais de 50.000 milhões de dólares em ativos) e analisou se estas dispõem de amortecedores (almofadas) de capital suficientes para ultrapassarem uma crise semelhante à de 2008.

A Nike voltou a apresentar crescimento no mercado doméstico (+3%), contrariamente às suas projeções que anteviam uma estagnação. Além disso mantém o seu forte crescimento fora dos EUA, responsável por mais de metade das receitas, com o mercado chinês a crescer 35%. As receitas do trimestre totalizam 9,8 mil milhões de dólares, acima dos 9,4 mil milhões esperados.

Os índices terminam a última sessão da semana em alta, apesar da questão das tarifas aduaneiras nos EUA e na China. A Administração Trump deverá ativar as suas tarifas aduaneiras sobre os bens chineses no dia 6 de julho, próxima 6ª feira. “Fontes próximas indicam que Trump quer que os EUA abandonem a Organização Mundial do Comércio, nota que acabou por ter um impacto ligeiramente negativo na negociação dos futuros norte-americanos”, dizem os analistas do BCP.

Os dados de rendimento e despesa pessoal nos EUA continuam a mostrar um arrefecimento do consumo mas o mercado mantém a tese de aceleração para o 2º trimestre.

Em termos de indicadores económicos, o rendimento das famílias durante o mês de maio aumentou 0,40%, em linha com as estimativas, enquanto que as despesas das famílias cresceram apenas 0,20%, aquém dos 0,40% previstos.

A inflação associada ao consumo atingiu os 2%, face aos 1,90% previstos.

Por outro lado, o índice de atividade económica Chicago PMI situou-se nos 64,1 em junho, o que compara com os 60 esperados, enquanto que o índice de confiança dos consumidores da Universidade de Michigan saiu aquém das estimativas (98.2 versus 99.0).

O petróleo West Texas subiu 1,21% para 74,34 dólares e o Brent subiu 1,21% para 79,44 dólares.