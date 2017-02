Wall Street encerra em máximos históricos impulsionada por anúncio “fenomenal” de Trump

Os principais índices acionistas norte-americanos bateram máximos históricos, esta quinta-feira, impulsionados pelas declarações de Donald Trump de que irá fazer “o maior anúncio fiscal” dentro de poucas semanas.

Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average escalou 0,59% para os 20,172.40 pontos, após ter tocado um novo máximo histórico durante o dia para os 20.206,36 pontos. O financeiro S&P 500 subiu 0,58% para 2.307.87 pontos e o Nasdaq avançou 0,58% para os 5,715.18 pontos.

“Nós iremos estar a anunciar algo, que eu direi nas próximas duas ou três semanas, que vai ser fenomenal em termos de impostos e desenvolverá a nossa infraestrutura da aviação”, anunciou Trump durante uma reunião na Casa Branca com executivos da indústria.

O rally Trump tinha estagnado nos últimos dias, porém as declarações do presidente americano que “reduzir a carga tributária global sobre os negócios americanos é algo grandioso”, animou os investidores, que nos últimos dias se mostravam expectantes face ao cenário de incerteza sobre o pacote de medidas económicas para o incremento da economia, que o presidente americano anunciou na campanha presidencial.

“Dado os grupos que responderam e os entusiasmos no mercado, parece ser declarações sobre o anúncio fiscal que iluminou o rally hoje”, disse Bruce McCain, estrategista-chefe de investimentos da Key Private Bank, citado pela Reuters. Contudo, “quando se atinge esses níveis de sentimento do mercado, geralmente os ganhos são mais modestos e estão muito mais sujeitos a uma retirada”, acrescentou.

A animar as praças estiveram também os dados que os novos pedidos de subsídio de desemprego semanal nos EUA continua a cair, atingindo o valor mais baixo dos últimos três meses, divulgou, esta quarta-feira, o Departamento de Trabalho. Esta é a 101.ª semana em que este indicador se situa abaixo dos 300.000 pedidos, indicando uma evolução positiva no cenário do mercado laboral norte-americano.

O aumento dos preços do crude também contribuíram para os ganhos na bolsa norte-americana. O petróleo subiu 1,3% para os 53 dólares por barril. “A marcha do mercado global de petróleo para o equilíbrio não será dissuadida pelo volume crescente do crude a ser derramado para tanques de armazenamento nos EUA”, explicou a Goldamn Sachs, citada pela Bloomberg.

No mercado cambial, o euro desvalorizou-se 0,38% para 1,0657 face ao dólar e 0,35% para 1,2496 face à libra. Por outro lado, o dólar valoriza-se 1,14% para 113,22 iénes.