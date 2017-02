Wall Street encerra em alta com resultados do crescimento do emprego

As praças norte-americanas fecharam em alta, esta sexta-feira, impulsionadas pelo setor financeiro, com o S&P perto de tocar mínimos históricos, com as medidas anunciadas por Donald Trump no sentido de atenuar as regulações e no dia em que saíram dados relativos ao crescimento do emprego.

A animar as praças esteve a divulgação dos números do desemprego norte-americano. Segundo o Departamento do Trabalho, citado pela Reuters, foram criados mais 227 mil empregos, revendo em alta as estimativas dos analistas que apontavam para os 175 mil novos empregos.

“A chave para o número da folha de pagamento foi o crescimento dos salários”, disse Stephen Massocca, Diretor de Investimento da Wedbush Equity Management LLC, em São Francisco, citado pela Reuters.