Wall Street em queda apesar do negócio da Disney e 21st Century Fox

Wall Street caiu com perdas moderadas (Dow Jones: -0,31% para 24.508,66 pontos; o S&P 500: -0,41% para 2.652 pontos; e o Nasdaq: -0,28% para 6.856,5 pontos) num dia de pouco ânimo na bolsa.

Entre as ações com ganhos estiveram as da 21st Century Fox Inc, em alta de 6,5% para 34,88 dólares e as da Walt Disney que subiram 2,8% para 110,57 dólares. Mas nem mesmo o negócio bilionário entre a Walt Disney e a 21st Century Fox Inc. salvou Wall Street.

A Disney anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo para comprar parte do império da Twenty-First Century Fox Inc, pertencente ao multibilionário australiano Rupert Murdoch, por 52 mil milhões de dólares (por uma quantia a rondar os 45 mil milhões de euros).

Para além dos índices habituais fecharem em queda o Russell 2.000 caiu 1,15% para 1.506

Os investidores estiveram a digerir nesta quinta-feira as últimas mensagens lançadas pela Reserva Federal dos EUA (Fed) e estiveram ainda cautelosos face a alguns problemas que parecem ter surgido na aprovação da reforma tributária que está em discussão entre o Senado e Câmara dos Deputados.

Com o aparente acordo no Congresso ontem, os Senadores republicanos, Marco Rubio e Mike Lee, disseram nesta quinta-feira que querem alterações à reforma tributária no que se refere a deduções fiscais nos impostos para pessoas singulares. Querem aumentar a parte reembolsável do crédito fiscal para crianças. O projeto de lei que foi aprovado pelo Senado aumentaria o crédito fiscal infantil para 2.000 dólares por criança, reembolsável até 1.100 dólares. O crédito atualmente é de 1.000 dólares. Eles querem aumentar o nível de reembolso do crédito e efetivamente aumentar o nível de famílias elegíveis para esse crédito.

O plano económico de Donald Trump inclui fortes reduções de impostos, tanto para indivíduos como para empresas, e possibilidades de deduções fiscais até quatro vezes mais altas que as existentes na atualidade. O plano de Trump assenta também em parcerias público-privadas, nas quais uma empresa privada recebe créditos fiscais para realizar um investimento em infraestruturas, e posteriormente o custo é recuperado através da cobrança de serviço pelo uso dessa infraestrutura. A taxa de imposto sobre as empresas cairá para 21%, em comparação com os 20% inicialmente propostos por com os 35% de imposto que as empresas pagam atualmente. Quanto ao imposto sobre pessoas, a taxa mais alta diminuirá dos atuais 39,6% para 37%. Os impostos estaduais e locais sobre a propriedade ou a renda terão uma dedução máxima de 10.000 dólares e o limite da dedução fiscal nos juros hipotecários será de 750.000 dólares. Além disso, o mandato federal para comprar seguros de saúde é eliminado.

Em termos macroeconómicos, de acordo com o IHS Markit, os dados de dezembro apontaram para tendências divergentes em toda a economia do setor privado dos Estados Unidos, com uma desaceleração no crescimento dos serviços mais do que compensando uma robusta aceleração na produção industrial. Como resultado, a estimativa do índice de saída composto PMI caiu para 53,0 em dezembro, face a 54,5 em novembro.

A atividade económica nos Estados Unidos atingiu em dezembro o valor mais baixo em 9 meses, segundo o índice de gestores de Compras (PMI, sigla inglesa), divulgado esta quinta-feira.

Esta medição representa assim a “mais fraca expansão da atividade do setor privado desde março”, apesar da subida registada na indústria ter sido a maior desde janeiro. Nos serviços, registaram-se os valores mais baixos desde há 15 meses. No entanto, aponta para um crescimento “modesto” de “pouco mais de 2% no quarto trimestre” diz o relatório da IHS Markit. Segundo Chris Williamson, o Economista Chefe da IHS Markit, este relatório trouxe boas e más notícias: enquanto no setor industrial o crescimento da criação de emprego foi o mais elevado dos últimos 3 anos, nos serviços este foi o mais baixo desde maio.

Na tarde de ontem, o Fed elevou a taxa de juros de curto prazo de 1,25% para 1,5%, deu um sinal de cautela ao sinalizar outra alta de juros em 2018 na reunião de fevereiro.

A liderar as quedas esteve a Caterpillar que caiu 1,5%, seguida da UnitedHealth (-1,4%) e da Verizon (-1%). Hoje os analistas do Deutsche Bank iniciaram a cobertura da Coca Cola (+ 0,3%) e da Pepsico (+ 0,2%) com uma recomendação de compra.

O petróleo fechou em alta de 0,78% no mercados do Estados Unidos para 57,04 dólares (o Brent em Londres tinha valorizado 1,52% para 63,39 dólares).

Em novembro de 2017, a média da cotação internacional do petróleo Brent foi de 62,71 dólares por barril (+40,20% variação homóloga) segundo dados da EIA.