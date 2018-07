Wall Street em alta no dia em que as tarifas comerciais dos EUA sobre a China entraram em vigor

O clima de tensão entre os EUA e a China na ordem do dia. O gigante asiático retaliou e avançou com tarifas às importações norte-americanas, afetando especialmente o setor automóvel na Europa. O ano passado a BMW importou 100 mil veículos dos EUA para a China. Mas o revés foi uma subida em Wall Street.

A bolsa de Wall Street encerra a sessão nesta sexta-feira com ganhos nos três principais índices (Dow Jones: + 0,41% para 24.456,48 pontos; a S&P 500: + 0,85% para 2.759,82 pontos e o Nasdaq: + 1,34% para 7.688,4 pontos). No acumulado semanal, todos acabam com aumentos, especialmente o Nasdaq, com ganhos acima de 2,3%. O mercado reage assim à entrada em vigor das tarifas dos Estados Unidos à China, no valor de 34.000 milhões de dólares, que tiveram uma resposta equivalente por parte do gigante asiático.

Em Wall Street foi assim um dia bastante positivo, com as tecnológicas na liderança. A Biogen liderou os ganhos do índice Nasdaq 100 (+19,63%) depois de um medicamento para o Alzheimer ter tido resultados positivos num teste clínico.