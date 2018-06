Wall Street em alta com otimismo da Fed face à economia norte-americana

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão esta quarta-feira, dia 14 de junho, a negociar com sentimento positivo, após ter fechado em baixa ontem à noite. Após a reunião da Fed, a instituição financeira anunciou um novo aumento das taxas de juro de referência e os mercados financeiros reagiram com perdas, apesar de o desfecho ter sido o esperado. No entanto, com o relatório do banco central a apontar o fim da crise nos Estados Unidos da América, os investidores mostram-se optimistas.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, sobe 0,27%, para os 25.268,01 pontos, o financeiro S&P 500 avança 0,23%, para os 2.782,08 pontos, o tecnológico Nasdaq soma 0,39%, para 7.726,01 pontos, e o Russel 2000 cresce 0,20%, para 1.679,84 pontos.

“As praças norte-americanas arrancam em alta, numa altura em que também as congéneres europeias inverteram o sentimento negativo de arranque de dia, após o BCE ter prolongado o programa de compra de ativos e apontado para a manutenção dos juros em mínimos históricos pelo menos durante mais um ano. No universo empresarial a materialização da proposta da Comcast pela 21st century Fox é destaque. Já a Oracle está condicionada por revisões em baixa”, explica Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium bpc.