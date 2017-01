Wall Street: Dow Jones imparável fecha nos 20.100 pontos

Todas as medidas de Trump fazem prever uma recuperação do crescimento económico dos Estados Unidos, e um aumento das expectativas de subida da inflação, o que pode forçar a Reserva Federal (Fed) a optar por elevar as taxas de juros mais rápido do que o esperado.

Trader Peter Tuchman works on the floor at the opening of the day's trading at the New York Stock Exchange (NYSE) in Manhattan, New York City, U.S., December 22, 2016. REUTERS/Andrew Kelly