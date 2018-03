Wall Street continua animada e volta a abrir no ‘verde’

Os principais índices bolsistas nos EUA arrancaram a sessão no ‘verde’ com os investidores animados com a diminuição dos receios referentes a uma eventual subida da inflação.

O Nasdaq é o índice que mais valoriza neste início de sessão e chegou mesmo a atingir um valor recorde 7.592,17 pontos. Valoriza agora 1,93% para 7.101,18 pontos. O Dow Jones também mostra a confiança dos investidores ao apreciar 1,77% para 25.335,74. Por sua vez, o S&P 500 valoriza 1,74% para 2.786,57 pontos.

Em fevereiro, os salários registaram um incremento de 2.60%, enquanto que a leitura de janeiro (como referimos de 2,90%) foi revista em baixa para os 2.80%. Uma subida de 2,60% dos salários enquadra‐se mais na média de 2,50% observada em 2017 e atenua os receios inflacionistas que a pressão dos salários poderia causar.