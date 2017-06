Wall Street cai, apesar da subida da Alphabet

As ações da Alphabet (matriz do Google) fecharam nos 1.003 dólares por primeira vez com uma subida de 0,78%. Em contraste, a Apple caiu 0,98% e liderou as vendas no Dow Jones, seguida pela United Technologies, com um decréscimo de 0,93% e a Caterpillar que caiu 0,71%. No lado das subidas, a cadeia de supermercados Wal-Mart fechou com uma subida de 0,79%, a Exxon Mobil de 0,78% e a Microsoft de 0,72%.

Com isto a bolsa de Nova Iorque fechou com quedas tímidas (Dow Jones: fechou nos 21.184 pontos, -0,10%; o Nasdaq caiu 0,16% para 6.295,7 pontos e o S&P 500 perdeu 0,12% para 2.436,1 pontos).

Os analistas salientam que o ‘efeito calendário’ para explicar o facto de que a economia dos EUA ter criado menos empregos do que o previsto em maio (138.000 contra 185.000 esperados) e dizem que a fraca criação de emprego nos EUA é apenas temporária. “Esperamos uma recuperação na criação de emprego no próximo mês. Mantemos nossa previsão de que a Reserva Federal (Fed) vai aumentar as taxas de juro em 25 pontos base no próximo dia 14 de junho e começará a normalizar a dimensão tamanho do seu balanço em setembro” nota do banco britânico Barclays.