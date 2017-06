Wall Street avança ‘tímido’ à espera de Comey

Wall Street abriu esta quarta-feira com ganhos ligeiros e os investidores cautelosos à espera do dia de amanhã. O ex-diretor do FBI James Comey será ouvido no Parlamento às 15 horas (em Lisboa), depois de o presidente Donald Trump ter nomeado hoje Christopher Wray como o novo diretor da polícia federal norte-americana.

O industrial Dow Jones avança 0,14% para 21.166,07 pontos, o financeiro S&P 500 sobe 0,13% para 2.432,59 pontos e o tecnológico Nasdaq ganha 0,27% para 6.292,28 pontos.

“É a calma antes da tempestade”, explicou o economista-chefe da Raymond James, na Florida, Scott Brown, à Reuters. “Temos uma semana tranquila em termos de dados económicos e há um mal-estar geral global neste momento”.

“O impacto da declaração de Comey realmente depende do que ele disser e, de qualquer forma, essas audiências são longas e arrastadas. As eleições no Reino Unido podem ter também impacto se houver um hung parliament [no qual nenhum partido tem deputados suficientes para formar governo sem alianças] e as várias sondagens estão a criar algum nível de incerteza”.

Além da primeira audição pública de Comey e das eleições no Reino Unido, amanhã há também reunião de política monetária do Banco Central Europeu. As praças norte-americanas seguem assim a tendência do início da semana, depois de ontem os três índices terem também terminado a sessão com perdas ligeiras, a preparar-se para quinta-feira.