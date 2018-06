Wall Street abre sem tendência definida. Investidores atentos às ‘telecoms’

A bolsa de Nova Iorque arrancou a sessão desta quinta-feira, dia 21 de junho, a negociar sem tendência definida, mas encontra-se agora a negociar com sentimento negativo. Em destaque, as operadoras de telecomunicações norte-americanas.

Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones perde 0,45%, para 24.546,24 pontos; o financeiro S&P 500 desliza 0,18%, para 2.762,42 pontos; e o tecnológico Nasdaq desvaloriza, na linha d’água, 0,02%, para 7.780,16 pontos. Também o Russell 200 resvala, com uma quebra de 0,45, para 1.698,88 pontos.

“Wall Street arranca sem sentimento definido, mas com alguns destaques empresariais a merecerem atenção. Desde logo as reações positivas da Micron Technology, da Kroger e da Darden Restaurants às contas apresentadas”, afirma Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium bcp.