Wall Street abre no ‘verde’ com o Dow Jones a avançar 0,4%

Wall Street abriu no ‘verde’ na primeira sessão desta semana com os índices norte-americanos a retomar as valorizações da semana passada e o Dow Jones a liderar os ganhos, com uma subida de 0,4%. Registe-se que o Nasdaq e o S&P arrancaram esta sessão com subidas de 0,2%.

Estas valorizações parecem refletir o otimismo desencadeado pelos dados do emprego divulgados na passada sexta-feira e que mostraram que a criação de empregos nos EUA cresceu acima do estimado.

(em atualização)