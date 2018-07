Wall Street abre na ‘linha de água’. Tensão comercial e emprego marcam sessão

As principais bolsas norte-americanas abriram a sessão desta sexta-feira na linha de água, suportando Wall Street graças aos números revelados sobre a taxa de emprego. No dia que entram em vigor as novas tarifas alfandegárias dos Estados Unidos sobre produtos chineses poderá marcar a sessão.

O industrial Dow Jones cede 0,08%, para 24.337,28 pontos; o financeiro S&P 500 soma 0,01% para 2.737,05 pontos; e o tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,08%, para 7.592,13 pontos.

O crescimento do emprego a acima do previsto para o mês de junho, nos EUA, cobre o aumento da taxa de desemprego norte-americana de 3,8% para 4%.