Wall Street abre mista com dados do PIB a compensarem a queda do Nasdaq

As ações na NYSE (New York Stock Exchange) abrem sem tendência definida, apesar da queda do Nasdaq ainda sob o efeito Facebook. O índice tecnológico é o único em queda (-0,43% para 6.978,4 pontos). O Dow Jones sobe o,21% para 23.907 pontos e o S&P 500 ganha 0,28% para 2.620 pontos.

Wall Street está a ser bafejada pelos dados do PIB dos EUA. De acordo com a 3ª estimativa (estimativa final) divulgada pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), órgão de estatística responsável pelo cálculo do PIB americano, a economia norte-americana cresceu 2,9% face ao trimestre anterior (taxa anualizada) no 4º trimestre de 2017, o que compara com um crescimento de 3,2% no 3º trimestre de 2017.

As estimativas (primeira e segunda) apontavam para um crescimento de 2,6% e 2,5% da economia americana, respectivamente, no quarto trimestre, a uma taxa anualizada.

Este comportamento do crescimento real do PIB reflecte principalmente o contributo positivo do consumo privado (2,75 p.p.) e do investimento privado (0,78 p.p.), com contributo negativo da procura externa líquida (-1,16 p.p.).

Em 2017, a economia norte-americana cresceu 2,3%, o que compara com um crescimento de 1,5% em 2016.

Ainda assim o Nasdaq não abriu no verde. Isto apesar de na abertura da sessão de hoje as ações do Facebook (+1,14%), Twitter (1,57%) e Alphabet (matriz do Google, +0,09%) estarem a recuperar das fortes perdas das últimas sessões.

Sobre a volatilidade do Nasdaq, o primeiro motivo para explicá-la é o mau momento do Facebook. A rede social chegou a despencar ontem quase 5% e infectou todos os valores da Internet. Ontem a turbulência tecnológica espalhou-se e o Twitter caiu 12% e o Alphabet caiu 4,5%. Isto na sequência das revelações do Cambridge Analytica, o fundador do Facebook comprou páginas de publicidade em alguns dos maiores jornais do mundo para pedir desculpa. “Temos a responsabilidade de proteger a sua informação. Se não o conseguimos fazer, não o merecemos», lê-se em letras garrafais em páginas no The New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post e outros. Esta foi mais uma forma de o fundador do Facebook se desculpar perante os utilizadores depois das revelações sobre a má utilização dos dados feita pela Cambridge Analytica.

A página completa de publicidade aparece em três jornais americanos e sete britânicos.

Noutros mercados, o petróleo no mercado americano cai. O WTI perde 1,06% para 64,56 dólares o barril e o Brent no mercado de Londres está a cotar a 69,73 dólares, o que traduz uma queda face a ontem de 0,54%. “O petróleo segue a desvalorizar com as notícias de que os inventários americanos aumentaram e depois de ter formado um duplo topo na zona dos 70 dólares, indicando potencial de desvalorização de curto prazo”, segundo a gestora da XTB, Carla Maia Santos.

O euro cai face ao dólar 0,51% para 1,234 dólares.