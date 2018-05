Wall Street abre em baixa na primeira sessão da semana, também por causa de Itália

Após uma pausa mais prolongada que o habitual, devido ao feriado (‘Memorial Day’) de segunda-feira nos Estados Unidos, os principais indices de Wall Street iniciaram a semana a cair, sofrendo também com a instabilidade política italiana.

O S&P 500 deprecia 0,60%, para 2.705,11, enquanto o Dow Jones industrial cai 0,59%, para 24.606,59, e o Nasdaq recua 0,48%, para 7.398,51 pontos.

Esta segunda-feira, os receios dos investidores são visíveis com os principais índices europeus a tombar face à possibilidade de a Itália ter de enfrentar novo período eleitoral só depois do verão, após o presidente da República italiano, Sergio Matarella, ter rejeitado a primeira proposta de Giuseppe Conte e, por conseguinte, ter convidado o antigo direitor do FMI, Carlo Cotarelli, a formar um governo de gestão.