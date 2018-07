Wall Street abre em alta em época de publicação de resultados

Os três principais índices abriram em alta, com o Dow Jones a valorizar 0,42% para 24.881,6 pontos; o S&P 500 a subir 0,88% para 2,784,17 pontos e o Nasdaq a valorizar 0,14% para 7.766,3 pontos.

O S&P 500 valoriza com as atenções a recaírem sobre uns resultados americanos que começam a ser conhecidos esta semana e que se espera que sejam bons, segundos analistas do Millennium BCP.

A guerra comercial continua em segundo plano. Na sexta-feira passada, as tarifas entre a China e os EUA entraram em vigor, com a Tesla a surgir como um dos primeiros afetados. A empresa de Elon Musk foi forçada a aumentar os preços de seus carros em 20% no gigante asiático, a fim de assumir os custos da guerra tarifária.

Hoje as notícias internacionais dão conta que a Tesla planeia uma fábrica de china com capacidade para fabricar 500.000 veículos.

A PepsiCo (+ 1,6% na pré-abertura) divulgou os seus resultados para o segundo trimestre do ano, apresentando uma subida de 2,4% da facturação face ao mesmo período do ano anterior, superando também o expectativas dos analistas. A empresa publicou um lucro por ação ajustado de 1,61 dólares que compara com 1,51 dólares previsto por consenso (e 8% a mais do que no ano anterior).

Outro evento importante na agenda dos investidores terá lugar na reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que receberá Trump na quarta-feira para participar numa reunião com os líderes europeus que durará até quinta-feira. Posteriormente, o presidente dos EUA planeia visitar Theresa May no Reino Unido, que enfrenta uma crise no governo britânico.

No mercado de commodities, o petróleo está a subir impulsionado pela greve de trabalhadores nas plataformas de petróleo da Noruega, que colocam em risco seus stocks de “ouro negro”. O barril de West Texas, referência nos EUA, sobe 0,93%, para 74,54 dólares.

Segundo o estudo anual da BP “Statistical Review of World Energy”, os cortes de produção implementados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros grandes exportadores foram determinantes para a recuperação dos preços da matéria-prima, no último ano. Esta é uma das conclusões do relatório da BP, que atribui a subida dos preços ao aumento da procura, mas sobretudo à quebra dos inventários.