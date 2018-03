Wall Street abre em alta com tecnologia e setor financeiro a recuperarem

As principais bolsas norte-americanas abriram esta sexta-feira com ganhos, com a tecnologia e o setor financeiro a serem abrangidos pelo sentimento positivo que já tinha chegado esta quinta-feira à indústria. Apesar da recuperação no final da semana, Wall Street caminha para perdas recorde esta semana, devido aos receios em relação a uma guerra comercial e incerteza política nos EUA.

O índice industrial Dow Jones avança 0,38% para 24.968,86 pontos, com a American Express a ganhar 1,41%. O financeiro S&P 500 sobe 0,46% para 2.760,04 pontos, numa altura em que as ações do JPMorgan valorizam 1,05% e as do Bank of America 1,09%. O índice tecnológico Nasdaq avança 0,30% para 7.504,19 pontos.

No mercado cambial, a moeda norte-americana valoriza pela terceira sessão consecutiva contra o euro, 0,15% para 1,228 dólares. Os juros das Treasuries a 10 anos avançam 2,2 pontos base para 2,85%, invertendo a tendência dos últimos dias.