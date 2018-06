Wall Street abre em alta com Nasdaq a negociar em máximos históricos

A bolsa de Wall Street abriu esta terça-feira com os principais índices bolsistas a negociar no ‘verde’ e o Nasdaq a destacar-se, com negociações em máximos históricos.

O índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, soma 0,06%, para 24.829,05 pontos, o financeiro S&P 500, ganha 0,13%, para 2.750,68 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,42% para 7.637,76 pontos, tendo registando novos máximos históricos.

Ao nível empresarial, o foco dos investidores está nas ações da Starbucks tendo em conta as declarações do presidente da multinacional, Howard Schultz, de que irá deixar o cargo no próximo dia 26 de junho, altura em que passará a ser presidente emérito da empresa onde começou a trabalhar em 1982.