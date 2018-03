Wall Street abre em alta com estratégia de Trump a dar frutos

A bolsa de Nova Iorque voltou a abrir em alta,seguindo a tendência de ontem. O Dow Jones valoriza 0,25% para 24.262,19 pontos; o S&P 500 também em alta, de 0,14% para 2,.662,4 pontose o Nasdaq sobe 0,28% para 7.240,6 pontos. O mercado dos EUA a revelar uma força que falta às bolsas europeias, apesar de estarem em terreno positivo.

Segundo Carla Maia Santos, gestora da corretora XTB, no seu Outlook, diz que “o mercado inspira e relaxa com o amenizar das tensões entre os gigantes China e EUA, que se encontram em negociações para que a China possa importar mais bens dos EUA, impedindo que os norte-americanos avancem com impostos tão agressivos, no valor de 60 mil milhões dólares, sobre os bens chineses”.

Estratégia de Trump está a dar frutos

“Também a Coreia do Sul mostra abertura para aumentar a importação de automóveis americanos de forma a não ser condecorada com impostos sobre o aço, por parte dos EUA, e assim se vê que a estratégia de Trump está a dar frutos”, diz a gestora da XTB, referindo-se ao facto de o presidente norte-americano colocar os países em xeque e voltar atrás depois de conseguir negociar melhores condições para a sua balança comercial.

Amanhã serão divulgados os dados finais do PIB dos Estados Unidos de 2017, e os dados da inflação saem na quinta-feira. O indicador PCE mede a evolução dos gastos do consumidor e é a medida preferida do Federal Reserve (Fed) para calibrar as expectativas de inflação.

Nesta terça-feira, o índice de preço de habitação de Case-Shiller para janeiro foi publicado, o que mostra um aumento ano a ano de 6,4% (ligeiramente acima da previsão de 6,2%); e será publicado hoje o índice de produção industrial do Fed de Richmond em março (uma queda de 28 para 23).

O petróleo sobe no mercado norte-americano. o WTI valoriza 0.34% para 65,77 dólares e o Brent de Londres ganha 0,58% para 70,53 dólares o barril.

Segundo Carla Maia Santos, “a crise diplomática em torno da Rússia é evidente, mesmo com o petróleo a negociar em máximos de várias semanas assistimos a um sell-off total do índice [Rus50 hammer]”. A analista adianta que o “price action no entanto mudou nos 61.8. O ativo testou um suporte diário que é o limite inferior de um canal descendente, fechou com uma vela de inversão e apesar de estar novamente em queda esta manha está numa zona onde a dinâmica é altista. Assim entradas perto dos 61.8 com stop abaixo desse nível ou caso se forme um duplo fundo, são as melhores entradas considerando a relação risco/recompensa nesta zona”, diz a gestora da XTB.

O cross euro-dólar está hoje a pender para o dólar, que valoriza 0,42% face ao euro para 1,2392 dólares.