Wall Street abre em alta após OPEP chegar a acordo para aumentar produção

A bolsa de Nova Iorque arrancou a sessão desta sexta-feira, dia 22 de junho, a negociar em terreno positivo, acompanhando o otimismo europeu desta manhã entre as principais praças.

Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones ganha 0,71%, para 24.635,55 pontos e o financeiro S&P 500 soma 0,44%, para 2.761,78 pontos. Contudo, o tecnológico Nasdaq desvaloriza os ligeiros 0,09%, para 7.705,99 pontos. Também o Russell 200 avança, com uma subida de 0,23%, para 1.692,82 pontos.

Os mercados financeiros norte-americanos sobem pouco depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter chegado a acordo para aumentar a sua oferta de petróleo bruto em um milhão de barris por dia (mbd), o que se traduzirá num acréscimo de cerca de 600 mil barris adicionais a partir do próximo mês de julho. Antes do encontro dos exportadores desta matéria-prima, o ministro do Petróleo do Iraque, Jabbar al-Luaibi, disse aos jornalistas presentes que não haveria a unanimidade necessária para uma alteração nos objetivos da OPEP.