Wall Street abre em alta, apesar de instabilidade com despedimento de Tillerson

Donald Trump voltou a fazer mudanças na Administração, criando instabilidade nos futuros de Wall Street ao longo da manhã. Apesar do impacto do despedimento do secretário de Estado Rex Tillerson, as principais bolsas norte-americanas focaram-se nos dados da inflação e acabaram por abrir com ganhos.

“Não me parece que a saída e substituição de Tillerson seja um choque para o mercado que dure muito. As mudanças na administração Trump são tão grandes”, afirmou David Kotok, chairman da Cumberland Advisors, à agência Reuters.

As notícias do despedimento – através do Twitter oficial do presidente dos EUA – seguem-se a outra saída importante. Na semana passada, também o principal conselheiro económico de Trump, Gary Cohn, abandonou o cargo.